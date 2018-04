Like Meat breidt flink uit in Oss: 45 extra banen bij producent van vleesvervangers

De naam ‘Like Meat’ zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Op de Nederlandse markt zijn hun producten immers niet te krijgen. Maar in eigen land is het Duitse bedrijf een van de grootste spelers op het gebied van vegetarische en veganistische gerechten. De vraag naar vleesvervangers is er zó groot dat de firma ook in Oss uit zijn jasje is gegroeid. Daarom opent aan de Rijnstraat in de haven binnenkort een tweede locatie waar de producten wordt verpakt en overgeslagen.