Lilian Marijnissen: 'Kom maar op!'

Lilian Marijnissen (32) moet nog even wakker worden. Het zijn korte nachten sinds ze door de fractie van de SP werd gekozen als fractievoorzitter en partijleider. De afgelopen dagen heeft ze wel honderd keer antwoord moeten geven op de vraag of ze deze baan vooral heeft gekregen vanwege haar achternaam. Ze wordt er 'een beetje moe van'.

De SP heeft het imago een vehikel te zijn van Jan Marijnissen. Dat beeld wordt nu versterkt met uw benoeming.

,,Dat is echt onzin. Hij heeft helemaal geen politieke rol meer binnen de partij."

Hij staat nog op de loonlijst.

,,Van het wetenschappelijk bureau! Ik heb nooit met mijn vader samengewerkt. Hij was aanvankelijk terughoudend over mijn politieke ambities, want hij kent de schaduwzijde van het vak. Toen Emile mij en een paar anderen in oktober in vertrouwen nam dat hij ermee wilde stoppen, wist mijn vader dat niet eens. Ik boks al mijn hele leven op tegen het beeld dat ik mijn positie te danken heb aan hem. Toen ik op mijn 18de gemeenteraadslid werd in Oss en toen ik besloot op de Kamerlijst te gaan staan. En nu wordt ook weer gedaan alsof de SP een soort Noord-Korea is. Dat is beledigend voor onze leden en onze fractie die echt wel zelf kunnen denken."

Aan u kleeft het beeld dat u van jongs af aan bent klaargestoomd om in zijn voetsporen te treden. Heeft u dat meegewogen toen u deze beslissing nam?

,,Ja, maar ik kan me daar niet door laten leiden. Mensen denken altijd dat het bij de familie Marijnissen thuis aan de keukentafel alleen maar over politiek ging. Maar dat gebeurde vrij weinig, kan ik u zeggen. Ik werd ook niet op een dag wakker met de gedachte dat ik politiek actief wilde worden, maar vond dat je de sociale strijd aan moet gaan mét mensen, niet alleen vóór mensen. Zo voelde ik dat gewoon. Mijn jaren bij de vakbond en in de gemeenteraad hebben dat gevoel alleen maar versterkt. Dat mijn vader ook in de politiek zat, heeft daar niets mee te maken."

Waarom hoorden wij dan al dat u Roemer zou gaan opvolgen toen u nog bij de FNV werkte?

,,En bij de FNV ging weer het verhaal dat ik daar voorzitter zou worden om de macht van de SP binnen de vakbeweging veilig te stellen! Klopte ook niets van."

U heeft meegemaakt hoe het partijleiderschap een wissel trekt op je privéleven...

,,Ik wist waar ik aan begon. Het is hard werken. Ik was nog klein toen mijn vader in de Kamer kwam. Thuis ging altijd de telefoon. Journalisten, partijleden of mensen in het land die iets kwijt wilden. Dan noteerde ik het netjes, zodat mijn vader kon terugbellen. Hij zat door de week in Den Haag en ik had geen flauw benul wat daar gebeurde. Tot we persoonlijke beveiliging kregen, na de moord op Pim Fortuyn. Ik was een jaar of 17. Het maakte indruk, dat politiehuisje in de tuin, kogelwerend glas in de ramen. Gingen we uit eten, dan met bewakers. Dus ik kan invoelen hoe verschrikkelijk het voor Wilders moet zijn."

Heeft u wél uw cijfers paraat in debatten?

,,Ach, je kunt niet alles weten. Maar natuurlijk moet je je verhaal wel op orde hebben."

Een ruime meerderheid steunde uw kandidatuur, maar er gingen ook stemmen naar tegenkandidaat Sadet Karabulut.

,,We hebben altijd tegen elkaar gezegd: hoe de stemming ook uitvalt, we gaan als één team de deur uit. We wilden vooral regelen dat het vertrek van Emile goed zou verlopen. En dat is gelukt."

Uit een peiling onder SP-kiezers blijkt dat een kwart nog geen vertrouwen in u heeft.

,,Aan de ene kant krijg ik te horen dat de politiek er bij mij met de paplepel is ingegoten, maar tegelijk vinden mensen mij onervaren. Ik ga proberen die mensen voor ons winnen door mezelf te blijven, het geluid van de SP te vertolken in Den Haag en debatten te combineren met straatwerk."

Waarin is uw aanpak beter dan die van Roemer?

,,Het zou enorm pretentieus zijn als ik daarover nu iets ga roepen! Wat ik wel heb gezegd: dit kabinet verdient een stevig tegengeluid en dat ga ik op mijn manier geven. Ik ben geen Emile Roemer, Jan Marijnissen of Agnes Kant."

Gaat u meer dan vijftien zetels halen?

,,Natuurlijk moet je leveren. De inzet is mijn partij zo groot mogelijk te maken. Maar vraag mij niet nu al een zetelaantal te noemen, ik zit er net jongens!"

De SP droomt er vast van weer eens 25 zetels te halen zoals in 2006...

,,Ik geloof oprecht dat de SP de potentie heeft om de grootste partij van Nederland te zijn. We hebben een basis van bijna een miljoen vaste kiezers, dat is flink."

Sluit u samenwerking met de VVD, zoals Roemer deed?

,,Deze VVD, die onder Mark Rutte het marktdenken boven alles heeft verheven en vooral geeft om buitenlandse beleggers, is niet te verenigen met alles waar wij voor staan. Wij willen écht regelen dat 'de gewone man' iets merkt van de economische groei. Voor ons is regeren daarbij een middel, geen doel."

Waar bent u bang voor?