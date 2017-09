Lithse trucker die alles kwijtraakte door alcohol, krijgt rijbewijs niet terug

Kort geding brengt AH en franchiser met miljoenenschuld weer aan tafel

5 september HAARLEM/BERGHEM - Met een kort geding bij de rechtbank in Haarlem probeerde franchiser Gerrit van Noort Albert Heijn dinsdag te dwingen om weer goederen te leveren aan zijn winkels in Berghem en Leiden. De twee partijen scheidden na vier uur, beide in opgewekte stemming. ,,We praten weer en hopen er in goed overleg uit te komen", reageerde Willem Spierenburg van Albert Heijn na afloop.