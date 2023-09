Littekens blijven, ook vijf jaar nadat hij een klap kreeg met kabelslot: hogere straf geëist voor uitgaansgeweld in Oss

Afgesloten N264 zorgt voor verkeersin­farct in Uden; alle wegen overvol

UDEN - In en om Uden is sprake van een compleet verkeersinfarct als gevolg van de afsluiting van de N264. Al vroeg stonden alle in- en uitgaande wegen naar Uden overvol. Ingeschakelde verkeersregelaars lieten de boel op hun loop: ,,Hier is niks tegen te doen.”