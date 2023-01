LIVE | Spanning stijgt voor derbyclash Vitesse-NEC: erehaag voor spelersbus bij Goffertstadion

indebuurt Bij deze Nijmeegse horecazaak krijgen mensen die het nodig hebben een gratis kop koffie of maaltijd

Een gratis kop koffie drinken op een een warme plek zónder dat het geld kost. Dat kan sinds eind kort bij de Yoghurt Barn in Nijmegen. De koffie- en lunchzaak in de Lange Hezelstraat doet mee aan een landelijk initiatief om mensen te steunen die thuis in de kou zitten of behoefte hebben aan warmte.

14 januari