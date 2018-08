Living Statues pronken in Oss: 'Wij zijn een reizende familie'

video Sungrooves in Japanse maar ook regenachti­ge sferen

9:29 RAVENSTEIN - Door de stevige buien is Sungrooves Ravenstein zaterdag niet alleen in Japanse maar ook in regenachtige sferen gedompeld. Desondanks gingen meer dan 1.000 festivalgangers helemaal uit hun dak in stadspark 't Laantje.