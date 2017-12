Loeren in het 'atelier' van de chocolatier

Chocoladeletters van A tot Z, versierd met chocoladekrullen en chocopietjes die vrolijk toelachen vanuit de vitrine. Alles ziet er tiptop uit bij Christian op Terwaenen in Oss. En zo geordend en piekfijn als het er aan de voorkant van de zaak uitziet, zo chaotisch oogt het op de plek waar gewerkt wordt. Met zo’n tien werknemers in deze drukke tijd is het passen en meten in de krappe werkplaats. Toch loopt alles als een geoliede machine.

Nachtwerk

Eigenaar Christian van Kempen sjouwt de keuken door om overal bij te springen. Van de week voor Sinterklaas tot de week na kerst is het bikkelen. ,,Zelf was ik hier vannacht tot één”, vertelt de chef du bonbon.

Voor het maken van een bonbonkransje staan drie dagen: op dag één wordt de vulling gekookt, dag twee is modelleren en op dag drie gaan de kransjes over de glaceerband. ,,Deze week maken we 4000 bonbonkransjes in tien smaken. Van blonde chocolade met passie tot pure chocolade met limoenvulling. In de week na Sinterklaas herhalen we dit nog eens”, vertelt hij terwijl hij ondertussen helpt de kransjes die klaar zijn in een bak te leggen.

Osse Trotse

Charlotte Kuenen werkt nu een jaar bij Christian en stort zich samen met stagiair Claudia Vink op de afwerking van de befaamde Osse Trotse. Het biscuitje – waar onder meer amandelspijs in gaat – is al voorzien van een toefje chocolade en karamel. Nu nog glaceren. ,,Dat gebeurt op deze glaceerband, die kunnen we naar iedere chocolademachine schuiven. Nu gaan we voor puur. Je ziet dat de band een beetje trilt. Zo krijg je een mooi dun laagje chocolade”, legt Kuenen uit. Daarna gaat ‘de deksel’ met het logo op de Osse Trotse. ,,Dat moet snel. Als de chocolade mat wordt, ben je eigenlijk al te laat.” Een doosje Osse Trotse is altijd populair, maar tussen Sinterklaas en kerst al helemaal. ,, We maken er nu iedere week 1400. Veel bedrijven geven het als relatiegeschenk.”

Snel spuit Christian van Kempen tussen de bedrijven door binnen enkele seconden een chocoladeletter. Zo vanuit de losse pols. ,,Dit is trouwens allemaal duurzame chocolade, alles volgens het live long-conept waarbij ook geïnvesteerd wordt in het leven op en rondom de plantages.”

Hij kan nog uren vertellen over de verschillende karakters van chocolade en de oorsprong van cacaobonen, maar het werk roept. En chocolade wacht niet.