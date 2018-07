Lot kermisfeesten Oss ligt opnieuw in handen van rechter

ANALYSEOSS - Het feest lijkt uit in de Eikenboomgaard in Oss. De bewoners die actievoeren tegen grote evenementen in de straat, weten zich sinds deze week gesteund door de rechter. Die geeft hen op alle punten gelijk in hun strijd tegen de vergunningen die de gemeente in 2017 verleende voor de Muziekboulevard en de kermisfeesten in de straat. De uitspraak heeft gevolgen voor komende evenementen. Partycrew, het bedrijf dat de festiviteiten organiseert, houdt voor augustus serieus rekening met het 'worstcasescenario': een kermis zonder feest in de straat.