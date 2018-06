Lulboompop bouwt twee dagen feest in Megen

Onderne­mers Maasmean­ders klagen over staking veermannen

11:41 LITH - De Stichting Maasmeanders is niet te spreken over de stakende veermannen van stichting De Maasveren. ,,Onze ondernemers merken dat de staking van invloed is op de toeristische sector'', meldt voorzitter Jurriën van der Veer.