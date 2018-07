Maakt dit een einde aan de files bij Ravenstein? Brabanders en Gelderlanders werken samen aan oplossing A50

Oss wil fietsen­dief­stal nog verder aan banden leggen

7:25 OSS - De aanpak van fietsendiefstal werpt zijn vruchten af in Oss. De afgelopen paar jaar werden minder tweewielers gestolen dan in de periode ervoor, blijkt uit een brief van burgemeester Wobine Buijs. Zij is tevreden, maar waakt voor te veel optimisme: 'Fietsendiefstal blijft een aandachtspunt.'