Maashorst Op díe Fiets: 'Kijk eens, hier is mooi Brabant'

Landerij VanTosse aan de zuidrand van Oss is één van de halteplaatsen. Aan het einde van de zondagochtend stappen tientallen bezoekers er af. Enkelen komen alleen een letter - de T - halen op de stempelkaart die aan het einde van de tocht kans geeft op een prijs. Maar velen grijpen de gelegenheid aan voor een kijkje in de kweek- en moestuin, een kopje koffie of wat proviand uit de eigen fietstas.

Snuffelen bij initiatieven als VanTosse is óók een doel van de fietstocht. Die is opgezet door Maashorst Events dat weer veerbonden is met de Maashorst Betrokken Ondernemers. Dit groeiende verband heeft inmiddels ruim honderd leden in de vier gemeenten Uden, Landerd, Bernheze en Oss.