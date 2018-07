Maasveren en FNV akkoord over fors betere cao schippers: einde acties in zicht

updateLITH - Na anderhalve maand van protest hebben FNV Havens en Stichting Maasveren eindelijk een akkoord bereikt. Vrijdagochtend werden de partijen het eens over een nieuwe cao waarin de veermannen er fors op vooruit gaan. Formeel moeten de vakbondsleden nog akkoord gaan, maar het eind van de acties is in zicht.

FNV Havens en Stichting Maasveren zijn het eens geworden over een cao die met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 2017 en loopt tot en met eind 2021. Over de tweede helft van 2017 krijgen de schippers 110 euro per maand uitbetaald. In de jaren 2018 en 2019 krijgen ze een loonsverhoging van 2,5 procent. In 2020 nog eens 1,5 procent en in 2021 nog eens 1 procent. Daar bovenop komt een automatische prijscompensatie die afhankelijk is van de inflatie. Ook krijgen de schippers een betere ouderenregeling.

De stichting gaf steeds aan niet over de middelen te beschikken om op alle eisen van de vakbond in te gaan. Zeker in een cao die maar tot 2019 van kracht is. ,,Door nu afspraken te maken tot en met 2021 geven we onszelf wat meer tijd", zegt een merkbaar opgeluchte John van den Akker, voorzitter van de Maasveren.

,,Onze inschatting is dat we dankzij deze afspraken in de loop van de komende jaren geld tekort gaan komen. Het is even afwachten hoe dat gaat. Tariefverhogingen zijn dan onvermijdelijk." Voorlopig blijven de tarieven echter op hetzelfde niveau, zegt Van den Akker. Hij benadrukt dat de raad van toezicht van de stichting nog akkoord moet gaan met de overeenkomst.

Acties

De partijen lagen anderhalve maand overhoop over de cao van de schippers op de vijf pontjes tussen Brabant en Gelderland. Gesteund door FNV Havens eisten de veermannen vanaf het begin fors meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. De Maasveren, een non-profit, legde begin juni al een eindbod neer. Dat werd door de vakbond van tafel geveegd. Daarna was er wekenlang radiostilte. Verschillende keren werden de pontjes uit protest uit de vaart genomen.