Maasveren en FNV dinsdag weer om tafel over cao schippers

Jeugd van Overlangel, Neerloon en Keent op ontdek­kings­reis

12:10 OVERLANGEL/NEERLOON/KEENT - In de Maasdorpjes Overlangel, Neerloon en Keent zullen de inwoners de komende vier dagen weinig kinderen tegenkomen. De ruim 40 kinderen in de basisschoolleeftijd die deze gemeenschap nog telt, aangevuld met 10 vriendjes van de school in Herpen en Ravenstein, trekken maandag naar de Mineurberg in Reek.