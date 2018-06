Maasveren liggen dinsdag opnieuw stil: vijf vragen over een uniek protest

Tweede liquidatie in korte tijd schokt Osse kampwereld­je

8:21 OSS - De Hoogheuvelstraat in Oss is de hele maandag van weerszijden afgesloten met linten en hekken. Mocht het niet duidelijk zijn dat de straat deze dag niet toegankelijk is, dan attenderen postende agenten passanten daarop. Bij het kampje aan deze straat stierf in de nacht van zondag op maandag Peter Netten, neef van de eerder doodgeschoten Henk Baum.