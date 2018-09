Makers zijn juist blij dat graffitiwand ein-de-lijk uit Oss verdwijnt

Mondige standwer­kers slaan slag op de Osse markt

4 september OSS - Wie dinsdag even in de stad was kan ze onmogelijk gemist hebben. Want tussen de reguliere marktkooplui vallen de tien deelnemers aan het Standwerkersconcours direct op. Omdat ze maar één product mogen verkopen. Omdat ze geen vaste prijs of weegschaal mogen gebruiken. Maar vooral: omdat ze veel meer geluid produceren.