Man (27) gewond bij steekpartij in Oss

Ilse en Harm diep in Afrikaanse jungle op zoek naar bron van chocolade

7:54 HEESCH / YAMOUSSOUKRO - Harm en Ilse Lamers, van de luxe bakkerij in Heesch, zijn op bezoek bij cacaoboeren in Ivoorkust. Ze leren over de bron van hun chocola. En over hoe mensen met weinig tevreden kunnen zijn.