Man aan de haal met beeld groene engel uit Groene Engel in Oss

UPDATE Justitie eist 18 jaar cel voor steekmoord in Oss, verdachte geeft ander de schuld

13:46 OSS – Armen P. hoorde woensdag in de rechtbank 18 jaar celstraf tegen zich eisen voor de steekmoord op Marek Skoniecny en de mishandeling van zijn ex in Oss. De verdachte zweeg over de situatie met zijn ex en gaf een vriendin van haar de schuld van de moord in een steegje aan de Molenweg in Oss.