Man die verdacht wordt van autodiefstal na modderige achtervolging aangehouden in Herpen

Margo Elemans vertrekt bij museum Jan Cunen in Oss

4 februari OSS - Zakelijk directeur Margo Elemans vertrekt per 1 maart bij Museum Jan Cunen in Oss. Volgens het museum is haar vertrek een logische stap nu 'de klus geklaard is'. Haar vertrek is opvallend, eind 2016 besloot het museumbestuur de samenwerking met Elemans voor onbepaalde tijd voort te zetten.