Man doodgeschoten in auto in Schaijk, gevonden door twee tieners op de fiets

Twee tienerjongens op de fiets zagen de zwaargewonde man rond 15.00 uur in de auto liggen en belden de politie. De auto stond geparkeerd op een parallelweg van de N-weg, onder ecoduct Maashorst.



Bij aankomst van de eerste hulpdiensten bleek de inzittende zwaargewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om bijstand te verlenen, maar hulp kon niet meer baten. De man overleed al vrij snel. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er is gebeurd.



De recherche is met veel mensen aanwezig. Zij hebben volgens een woordvoerder al een vermoeden wie het slachtoffer is. Het is waarschijnlijk een bekende van de politie. Mogelijk wordt daar in de loop van de avond meer over bekend.