Man meldt zich bij politie voor betrokkenheid bij dood Peter Netten uit Oss

Netten werd in de nacht van 3 op 4 juni doodgeschoten voor het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Het politieonderzoek loopt nog. Op de dag na de schietpartij werden in Oss meerdere panden doorzocht.

De verdachte meldde zich donderdag op het politiebureau in Oss. Hij is direct aangehouden. Wat hij precies met de zaak te maken heeft, maakte de politie niet bekend. ,,We houden het erop dat hij betrokken is'', zegt een politiewoordvoerder.