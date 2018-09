Man racet door centrum Oss om aan politie te ontkomen, maar rijdt doodlopende straat in

Me­ga-wind­park op initiatief van boeren in de polder: 'Beter zelf de regie te nemen dan afwachten'

1 september OSS/DEN BOSCH - Als er ergens een plek in deze provincie is voor een groot windpark, dan is het in de polder tussen Oss en Den Bosch. ,,Als wij het niet zelf doen, wordt het straks voor ons gedaan."