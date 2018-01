Man scheurt stomdronken over A50 bij Ravenstein: politie dwingt hem tot stoppen

Gedwongen sluiting café De Schutskooi in Oss: ging de burgemeester te ver?

17:46 DEN HAAG/OSS - Is de burgemeester van Oss doorgeslagen in haar beleid om panden te sluiten waar de politie drugs in aantreft? Dat is de achterliggende vraag waar de Raad van State zich momenteel over buigt. Maandag diende het beroep dat burgemeester Buijs had ingesteld tegen een vonnis van de bestuursrechter in Den Bosch.