Man uit Assen mishandelde en bedreigde vriendin in Oss

De politie had haar gedwongen om aangifte te doen. Dat beweerde de vriendin van een 24-jarige Assenaar gistermorgen tegen politierechter S. Hermans in Den Bosch. ,,Ik wilde eigenlijk niet. Maar die agent chanteerde me. Ik zou anders geen hulp meer krijgen." Haar getuigenverklaring leek weinig invloed te hebben. De vrouw mocht dan spijt hebben van de aangifte; ze gaf wel aan dat ze bij de politie de waarheid vertelde over haar vriend. De man zou tijdens een ruzie in november 2017 in Oss onder meer hebben gezegd 'als ik een pistool tegen je kop zou zetten, dan zou je wel anders praten'. De vrouw had deze bedreiging ook opgenomen met haar telefoon.