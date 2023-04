Man uit Ravenstein had ‘per vergissing’ 50 kinderpornofilmpjes op zijn telefoon, rechter gelooft hem niet

Hof spreekt Ossenaar (55) vrij van poging doodslag op broer: man verdedigde zichzelf met mes

DEN BOSCH/OSS De 55-jarige Ossenaar, die op 23 juni 2020 zijn broer op de Merinohof met een mes in de buik stak, verdedigde zichzelf. Het gerechtshof in Den Bosch sprak de man in hoger beroep daarom vrij van een poging tot doodslag. ,,Hij had niet kunnen en moeten kiezen voor een minder ingrijpend middel”, vonden de raadsheren.