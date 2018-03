Man verliest macht over stuur en knalt tegen boom in Lith

SP'er Henk van Gerven (62) verrassend terug naar Tweede Kamer in Den Haag

27 maart OSS - Vorig jaar nam hij afscheid van de Tweede Kamer, volgende week keert hij voor de SP verrassend terug in Den Haag. Ossenaar Henk van Gerven (62) hoefde niet lang na te denken toen stadgenoot Lilian Marijnissen hem zondag vroeg om de plots vertrekkende Nine Kooiman op te volgen. ,,Het is een hele eer."