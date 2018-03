Man voor rechter voor bedreigen portier café in Oss

DEN BOSCH/OSS - Een 45-jarige man uit Lathum dreigde op 22 oktober 2017 de portier van café De Keijzer in Oss in het been te schieten. Dat stelde officier van justitie W. Gijbels dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. Zij wilde daarom de 'voorwaardelijke invrijheidstelling' van de verdachte, die eerder was veroordeeld voor een 'poging tot moord', intrekken.

De 45-jarige man uit Lathum had die nacht afgesproken met zijn dochter, die al in De Keijzer was. De portier van het Osse café wilde hem niet binnenlaten. ,,Dan wil ik met je vechten", zei de Lathumse man. ,,En als je dat niet wilt dan ga ik naar mijn auto en schiet ik je in je been."

De Lathummer is geen onbekende van de politie. In 2010 kreeg de man van het gerechtshof een celstraf van negen jaar voor een 'poging tot moord' en een 'zware mishandeling met voorbedachte rade'. Hij werd na het uitzitten van tweederde van die straf vrijgelaten. De officier van justitie wilde die 'voorwaardelijke invrijheidstelling' nu intrekken.

Dat er een confrontatie plaatshad tussen de de verdachte en het slachtoffer, dat was zeker. De Lathummer ontkent echter de bedreiging. Buiten het slachtoffer, was hier alleen een medewerkster van het café getuige van. Dat kon helemaal niet, volgens de verdachte. Hij kende de vrouw van vroeger en had haar die avond helemaal niet gezien.