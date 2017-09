Manly weg uit Houtstraat in Oss, wie vult dit gat?

Agnes B. in reprise met talent uit Berghem

20 september BERGHEM - De voorstelling Agnes B. was vorig jaar al te zien in het Jan Cunenpark in Oss. Nu gaat het stuk van regisseur Harold Schraven in reprise en doet het verschillende locaties in Nederland aan. Op 23 september is openluchttheater Hoessenbosch in Berghem aan de beurt.