Mannenpil nog lang niet in zicht

Stichting Geen Mestverwer­king Oss slijpt de messen

8:22 OSS - Omwonenden van de Osse haven hebben zich in slaap laten sussen, denkend dat de mestfabriek in Oss van de baan is. Die conclusie trok Stichting Geen Mestverwerking in Oss dinsdagavond na een teleurstellende opkomst bij de Rusheuvel. ,,We moeten ze dringend wakker schudden."