Marlon G. schuldig aan ontvoering meisje uit Heesch, niet aan terrorisme

DEN BOSCH/HEESCH - Marlon G. is sympathisant van de gewelddadige jihad en heeft kennelijk een ziekelijke stoornis, maar dat maakt nog niet bewezen dat hij concrete plannen had om zich bij IS aan te sluiten of dat tbs met dwangverpleging geboden is. De ontvoerder van een 16-jarig meisje uit Heesch kreeg donderdag daarom 'slechts' twee jaar gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank in Den Bosch.