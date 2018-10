Martijn (24) uit Berghem was gokverslaafd en is een jaar clean: 'Het is een wonder dat ik nog leef'

Burgercol­lec­tief vindt plastic uit gestorte vuile bagger in Maas

4 oktober DREUMEL/LITH - Vuil uit de grond die is gestort in zandafgraving Over de Maas in de Maasuiterwaarden bij Dreumel - ter hoogte van Lith - is ook de Maas in gespoeld. Dat meldt het Burgercollectief Dreumelse Waard dat hier onderzoek naar heeft gedaan.