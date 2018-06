Martijn Planken liet jongeren minder drinken, lukt hem dat nu ook met drugs?

Foodstock is er voor de snoepende zoetekauw én de pittige vleeseter

9 juni OSS - Was het vrijdagavond volgens de dienstdoende koks nog relatief rustig, de zaterdagmiddag en -avond trok Foodstock in het Jan Cunenpark aanzienlijk meer hongerige belangstellenden. Voor snoepende zoetekauw én pittige vleeseter was er meer dan genoeg te happen om de smaakpapillen overuren te laten draaien.