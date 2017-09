Medewerkers AH Berghem knallen de schappen vol: 'Iedereen is blij en opgelucht'

BERGHEM - Alle hens aan dek bij Albert Heijn in Berghem deze maandag. Er is voor het eerst sinds weken weer toevoer van verse waar. En dus worden de lege schappen in noodtempo gevuld, zodat de klant niet langer misgrijpt. ,,Iedereen is blij, opgelucht en enthousiast om er vol tegenaan te gaan", weet supermarktmanager Vera van den Hoek.

Een brief bij de entree van de winkel onderstreept de woorden van de manager: 'Beste klant, welkom terug. Hartelijk dank voor uw vertrouwen en loyaliteit. We helpen u (weer) héél graag!' ,,Vandaag knallen we er tot tien uur vanavond tegenaan en morgen is alles weer normaal", beschrijft Van den Hoek de planning.

Tussen de koortsachtig werkende medewerkers laveren de eerst klanten van deze maandag. Janneke van der Zanden is een van hen. Op haar arm draagt ze een pakket gesneden macaronigroente, twee verse croissants en een tros bananen. ,,Ik ben blij dat de Albert Heijn weer bevoorraad wordt. Dit is mijn winkel. Ik ken hier de weg en ken de producten. Vanaf nu eten we weer ons eigen brood."

Geldproblemen