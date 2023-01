Meer auto’s gestolen in Nijmegen, juist minder in Arnhem

Schikking of niet, OM wil Berghemse importeur van illegale ‘beesten­boel’ achter tralies

DEN BOSCH/BERGHEM - Hij is al genoeg gestraft, vindt een 59-jarige Berghemnaar. Daar is justitie het niet mee eens. Ondanks een schikking van 7 ton zou hij een half jaar in de cel moeten voor het importeren van koraal en botten van bedreigde diersoorten.

