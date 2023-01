Megatent voor gala • Tesla verlaagt de prijzen • Tannane staat nu aan de andere kant

MARCOUCH DUIDELIJK: GEEN VUURWERK | Agenten knijpen geen oogje dicht als ze iemand rond de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC van zondag vuurwerk zien afsteken in Arnhem. Ook niet bij de laatste training van Vitesse voor de wedstrijd op sportcomplex Papendal, die zaterdagochtend plaatsvindt.



TANNANE IN HET MIDDELPUNT | Alle ogen zijn in de derby van Gelderland gericht op Oussama Tannane. Een genie met ontploffingsgevaar. De Tovenaar van Tétouan keert als NEC’er terug bij zijn oude club Vitesse. ,,Ik vecht tegen vooroordelen. Tegen onrecht. Ik ren altijd met de wind tegen.” Lees meer.



Lees hier alle verhalen over de wedstrijd Vitesse-NEC van komende zondag.

LISA MARIE PRESLEY (54) OVERLEDEN | Lisa Marie Presley, de 54-jarige dochter van Elvis en Priscilla Presley, is donderdagavond (lokale tijd) overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Daar was de zangeres en actrice eerder op de dag met spoed naartoe gebracht na een hartstilstand. Op sociale media wordt Lisa Marie volop herdacht.



STORM VAN KRITIEK OP TREIN DIE UREN STILSTAAT | De kritiek op de NS was niet mals toen duizend reizigers donderdagavond uren vastzaten in een trein bij Gouda, in het pikkedonker en met overvolle toiletten. De belangrijkste vraag maar eerst: waarom moest het vier uur duren?

TOERISME IS KLAP CORONA TE BOVEN | Het toerisme in de provincie Gelderland is in 2022 flink gegroeid. Er waren 2,7 procent meer toeristen die minimaal één nachtje Gelderland boekten dan in 2019, het laatste jaar zonder coronarestricties. De verwachting is bovendien dat de groei doorzet in zowel Gelderland als Limburg.



OMSTREDEN ARTS RADBOUDUMC MAG DOOR | Een berisping voor het onthouden van een mogelijke genezende behandeling. En vijf waarschuwingen, onder meer voor het gedurende een korte periode niet geregistreerd staan als oncoloog en het specialistenregister. Dat zijn de maatregelen die het medisch tuchtcollege van Zwolle vrijdagmiddag heeft opgelegd aan een internist-oncoloog die voorheen in dienst was van het Radboudumc.



SILICONENZAAK | Meer dan tweeduizend vrouwen spannen een rechtszaak aan tegen een van de grootste leveranciers van siliconen borstimplantaten, het bedrijf Allergan. Dat doen ze via stichting Siliconenlek, waar ruim 2300 vrouwen zich bij hebben aangesloten. De eis: Allergan moet alle operaties betalen om de in hun ogen ‘gevaarlijke’ implantaten weg te halen. Ook eisen ze schadevergoeding.



BURGEMEESTERS: VERGUNNING VOOR ELKE BETAALD VOETBALWEDSTRIJD | Burgemeesters die een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) in hun gemeente hebben, willen dat de clubs in het vervolg voor elke wedstrijd van die club vooraf een vergunning aanvragen. In de vergunning moet beschreven staan wat het risicoprofiel van de wedstrijd is en hoe de veiligheid is geregeld.



Bekijk hier het weekend weerbericht van onze weerman Gerrit Vossers:

JONGE CRIMINEEL KIEST VOOR ONLINE MISDAAD | Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland maakt zich grote zorgen dat steeds meer jongeren een toevlucht nemen tot online criminaliteit. Het percentage verdachte jongeren tot 23 jaar steeg in de afgelopen jaren van 25 procent naar 57 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de politie vrijdagmiddag in Arnhem presenteerde.



OEKRAÏNE-UPDATE | In het oosten van Oekraïne woeden ongekend felle gevechten om Bachmoet en Soledar in de oostelijke regio Donetsk. De Russen zouden de laatste nu hebben ingenomen, al wordt dit nog ontkend door Oekraïne. De steden zijn strategisch en symbolisch erg belangrijk, maar er liggen ook waardevolle zoutmijnen. Lees bij in ons liveblog.



TESLA VERLAAGT DE PRIJZEN | Tesla heeft nu ook de prijzen van zijn elektrische auto’s op de Amerikaanse thuismarkt en de belangrijkste Europese markten tot 20 procent verlaagd. Eerder verlaagde de autofabrikant al zijn prijzen in China, de grootste automarkt ter wereld.



WAT GAAT ER GEBEUREN MET HET BEKENDSTE LEEGSTAANDE GEBOUW VAN NIJMEGEN? | Op de flanken van de Spoorkuil, tegenover het rangeerterrein van de NS en onder de rook van de wijk Bottendaal, staat misschien wel het bekendste leegstaande gebouwtje van Nijmegen: het seinhuisje. Na jarenlange leegstand gaat binnen afzienbare tijd de bezem door het gebouw.



Wij namen vast een kijkje:

DRAMA VOOR DONNY | Donny van de Beek komt deze voetbaljaargang niet meer in actie voor Manchester United. De 25-jarige middenvelder moet maanden herstellen van een zware knieblessure.



GERT-JAN GAAT, MIRJAM KOMT BIJ CU | Het zit erop! Het is mooi geweest, het was de moeite waard.” Toch nog onverwacht stopte Gert-Jan Segers (53) als politiek leider van de ChristenUnie. Binnen de ChristenUnie is niemand verbaasd dat Mirjam Bikker de nieuwe leider wordt. De jurist bewees zich de afgelopen jaren als een harde werker, sociale collega maar ook als strenge bewaker van christelijke principes. ,,Nu hebben we overal vrouwen aan het stuur.”



VERRASSING VOOR BEWONERS | Voor de een was het een blije verrassing: ,,Ik vind ze erg mooi. Eerst was het leeg en modderig, nu hebben we een mooi uitzicht gekregen.” De ander is zich het apezuur geschrokken: ,,Ik zei tegen mezelf: zie ik het goed, zó hoog? Ik kon het niet geloven. Ze vielen rauw op mijn dak.” Lees meer.

