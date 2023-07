Megen presenteert zich in het wit, wit en nog eens wit tijdens Heerlijk Wit

Binnen twee minuten is heel Terwaenen gecontro­leerd: negen verdachte auto’s

OSS - In plaats van zeventig kentekens per uur worden er vanaf nu in Oss vijftienhonderd gecontroleerd door één parkeerwacht. De scanauto jaagt menig bezoeker van het centrum schrik aan. ,,Geen boete? Dan ben ik er nou snel vandoor.”