Megens Heilig Bruurke heeft uitstraling van levend gebed

Horeca roept op: 'Ossenaren, laat je kermis­feest­je niet afpakken!’

7:00 OSS - In de kern is het een conflict tussen de gemeente en twee bewoners van de Eikenboomgaard. Maar nu daardoor de toekomst van de Osse kermisfeesten op het spel staat, zijn de gevolgen misschien wel het grootst voor de horeca-ondernemers in de binnenstad. De mannen achter onder meer H32 en La Colline maken zich grote zorgen. Als ondernemers én als Ossenaren. ,,Evenementen horen juist wél thuis in het centrum.”