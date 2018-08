Megense wijnkenner Evert Oele (74) overleden

De Bourgondiër met het kenmerkende ooglapje zette zich op velerlei manieren in voor het stadje Megen. Hij zat jarenlang in de dorpsraad en was betrokken bij de oprichting van schaakclub De Autoloze Zondagschakers en watersportvereniging De Vliet.

De in Haarlem geboren Oele belandde eind jaren zestig in Megen door zijn werk voor de Osse Drukkerij Van Loosbroek. Een ernstig auto-ongeluk in België stuurde zijn leven al snel in een nieuwe richting. Tijdens de revalidatie raakte hij samen met zijn vrouw Diny in de ban van wijn. Een liefde die nooit meer overging. De twee voerden van 1976 tot 1982 een wijnzaak in de Houtstraat in Oss en openden in die periode een tweede winkel op de Megense keien. Zoon Eelco runt die zaak nu samen met zijn moeder.

Vinologen-echtpaar

Diny en Evert Oele groeiden dankzij hun passie uit tot het eerste vinologen-echtpaar van Nederland. Hij ging nog verder en schopte het in zijn geliefde Frankrijk tot oenoloog; een specialist in de biochemische aspecten van wijn maken. Met veel humor bracht Megenaar Evert Oele zijn grenzeloze kennis over tijdens de vele cursussen en proeverijen die hij gaf, en de talloze flessen die hij verkocht. Zo verwierf hij binnen en buiten het stadje bekendheid. Mede dankzij het ooglapje, dat hij na het zware ongeval bleef dragen tegen dubbelzien.