Meijer over gesprek met Tannane over rode kaart tegen Vitesse: ‘Alles gezegd wat ik wilde zeggen’

NEC-trainer Rogier Meijer heeft deze week gesproken met Oussama Tannane over diens rode kaart vorige week in de Gelderse derby tegen Vitesse. NEC heeft de middenvelder geen disciplinaire straf opgelegd.

Tannane liet zich al vroeg in de wedstrijd tegen zijn oude club Vitesse uit de tent lokken De Marokkaan maakte een slaande beweging in de richting van Kacper Kozlowski. Hij werd voor die actie voor drie duels geschorst door de aanklager betaald voetbal van de KNVB en is er niet bij tegen FC Emmen, Feyenoord en Sparta Rotterdam.

,,Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen tegen Tannane”, zegt Meijer. De strekking van het gesprek houd ik tussen ons. Dat vind ik nu ook niet meer van belang. De focus moet liggen op de spelers die wel beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen FC Emmen.”

Tannane is dit seizoen ontzettend belangrijk voor NEC. De spelmaker was bij iets minder dan de helft van de competitiedoelpunten rechtstreeks betrokken met een goal of een assist en behoort tot de top van spelers die de meeste kansen creëren in de eredivisie.

,,We verliezen flink wat creativiteit door het wegvallen van Tannane”, vertelt Meijer. ,,Soms stuurt hij mensen met zijn linkerbeen weg waarvan je denkt ‘hoe zie je het?’. Zijn standaardsituaties zijn een wapen. Maar het heeft geen zin om daar mee bezig te zijn: de andere spelers moeten laten zien dat we als team in staat zijn om het op te vangen.”

Quote We moeten het zwaarbe­voch­ten gelijkspel met tien man tegen Vitesse verzilve­ren met drie punten tegen FC Emmen. Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC hield met tien man vrij eenvoudig stand tegen Vitesse en sleepte nog een punt uit het vuur (0-0). De Nijmeegse club speelde na de winterstop ook al gelijk tegen Ajax (1-1) en moet tegen degradatiekandidaat FC Emmen de eerste zege van dit kalenderjaar boeken.

,,Het is wel de bedoeling dat we winnen”, is Meijer nog wat voorzichtig. ,,Ondanks dat we dat na de winterstop nog niet hebben gedaan, vind ik dat we wel goed zijn gestart aan 2023. We moeten het zwaarbevochten gelijkspel met tien man tegen Vitesse verzilveren met drie punten tegen FC Emmen.”

NEC trof FC Emmen recent nog. De ploeg verloor op het trainingskamp in Spanje met 2-3 (alle doelpunten vielen in de eerste helft) van de huidige nummer zestien van de eredivisie. NEC staat op de negende plaats en wil zich plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

,,Lukkien (trainer FC Emmen, JB) laat FC Emmen al jaren goed voetballen”, looft Meijer zijn collega. ,,Alleen scoren ze dit seizoen niet makkelijk. Ze hebben in best veel wedstrijden kansen laten liggen, maar dat vond ik in de laatste duels al wat minder. Ze hebben een gevaarlijk team, met aanvallers met snelheid.”

NEC-FC Emmen begint zaterdag om 18.45 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk. NEC mist behalve Tannane ook Souffian El Karouani (voor één wedstrijd geschorst), Jordy Bruijn, Robin Roefs en Mathias De Wolf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.