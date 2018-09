Meisje (11) en begeleidster spoordrama Oss buiten levensgevaar

Première van Zwaar Verliefd! in Den Bosch verplaatst vanwege herdenking treinonge­val Oss

16:29 DEN BOSCH/OSS - De première van de romantische komedie Zwaar Verliefd! is verplaatst vanwege de herdenking van het treinongeval in Oss. De film gaat niet op maandag 8 oktober in première bij Kinepolis in Den Bosch omdat op die avond ook de herdenking is van het tragische ongeluk waarbij vier kinderen omkwamen.