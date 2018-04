Mercedes brandt uit in Oss, oorzaak 'niet helder'

Man aan de haal met beeld groene engel uit Groene Engel in Oss

11 april OSS - Een onbekende man is dinsdagavond aan de haal gegaan met een beeld van een engel dat in het gebouw van de Groene Engel in Oss stond. De man meldde zich ter plekke met de mededeling dat hij toestemming had om het beeld te lenen. Daar bleek achteraf niks van waar.