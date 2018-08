Mestfabriek-blokkade blijft; Oss wimpelt oproep van provincie af

Stadsge­zicht Oss krijgt nieuwe invulling

16 augustus OSS - Het Brabants Dagblad gaat vanaf volgende week maandag Stadsgezicht anders invullen. Wat blijft, is dat Stadsgezicht betrokken en zichtbaar is bij grote en kleine gebeurtenissen in de stad Oss en een interactief platform biedt op sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Wel zult u in de krant veranderingen opmerken. Stadsgezicht zal met grotere interviews en achtergrondproducties met grotere regelmaat blijven verschijnen, maar de columns op dinsdag en vrijdag verdwijnen.