Meubitrend keert terug naar Vorstengrafdonk, ook Sterisets gaat naar bedrijvenpark Oss

Extra energietoe­slag voor minima Bernheze: ‘Nu 500 euro en later dit jaar nog eens 800 euro’

BERNHEZE - Minima en studenten in Bernheze ontvangen in de eerste helft van het jaar een extra energietoeslag van 500 euro. De overige 800 euro betaalt gemeente Bernheze later in 2023 uit.

14:22