'Mijn tantes slapen met min twee graden buiten op straat', Zakiya (23) uit Oss zamelt geld in voor Syrië

Boze boeren en paniekeri­ge politici; hoe Brabant door het CDA vier jaar lang in een wilde achtbaan zat

DEN BOSCH – Met de verkiezingen in aantocht komt er binnenkort een eind aan een knotsgekke bestuursperiode in Brabant. Tijd voor een terugblik op vier jaar vol vuurwerk bij het provinciehuis: buiten van protesterende boeren, binnen van politici die twee coalities opbliezen. Hoe raakte de Brabantse politiek in deze heftige storm verzeild? En belangrijker: hoe komt ze er weer uit?

5 februari