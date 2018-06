Minder afval moet, maar hoe dan?

Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van onze lezers en sitebezoekers met afvalinzameling. Wat is er goed of slecht geregeld in jouw gemeente? Hoeveel kliko's kunt je maximaal op de stoep hebben staan en hoe makkelijk of lastig is het scheiden van afval in de dagelijkse praktijk?



Misschien heb je voor de gemeenten ook wel tips over hoe het beter, anders of goedkoper kan. Want hoe dan ook mag elke Nederlander in 2050 geen enkele kilo restafval meer produceren.



Stuur je reacties, ervaringen en/of tips naar redactie.oss@bd.nl en wij gaan ermee aan de slag