Minder fietsers tussen Oss en Den Bosch sinds aanleg fietssnelweg F59

Pasen betekent één ding: tocht naar Schijndel voor opening festivalseizoen

7:00 Geen versierde eieren, geen ontbijt met de familie, geen Matthäus-Passion of kaarsjes in de kerk. Nee, zelfs de Schadewijkse pop-up kerk kan me dit Paasweekend niet over de vloer verwachten. Voor mij betekent Pasen al sinds jaar een dag één ding: een tocht naar Schijndel voor de opening van het festivalseizoen.