Minder woningen gebouwd in de gemeente Oss

Motorrij­der rijdt bijna 100 kilometer te hard binnen bebouwde kom in Den Bosch, rijbewijs ingevor­derd

DEN BOSCH - Een 52-jarige motorrijder is zondagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 146 kilometer per uur reed op de Stadionlaan in Den Bosch. Daar mag niet harder worden gereden dan 50 kilometer per uur.