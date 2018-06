Moeder uit Oss neemt zoontje (2) mee na bevel om kind uit huis te plaatsen

Oss zoekt nieuwe plek voor oude ziekenhuis­poort met herstelde timpaan

15:02 OSS - De oude ziekenhuispoort is te broos om haar in de buitenlucht terug te plaatsen. Er staat daarom definitief een streep door de beoogde locatie buiten bij de kapel op het voormalige ziekenhuisterrein in Oss. De gemeente zoekt een alternatieve plek om de poort neer te zetten.