Mooie mijlpaal voor Oss: Meer dan 40.000 banen in de gemeente

OSS - De gemeente Oss telt voor het eerst in lange tijd weer meer dan 40.000 werkplekken. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het werkgelegenheidsregister Lisa. Wethouder Frank den Brok is trots en verwacht dat er nog veel meer banen bijkomen.

Ongeveer zeshonderd banen kreeg Oss erbij in 2017. De teller komt daarmee op 40.310. Die plus is vooral te danken aan de bouw en de zorg, ziet wethouder Frank den Brok. Sectoren die door de crisis en transitie behoorlijk op zijn kop zijn gezet, maar nu weer bloeien. ,,Probeer maar eens een metselaar te laten komen. Dan kan je vaak weken wachten.”

Het aantal banen zit voor het derde jaar op rij in de lift. De wethouder verwacht dat die trend in de komende jaren doorzet. Onder meer door extra bedrijvigheid op Vorstengrafdonk, waar onlangs nog twee grote kavels werden verkocht. Daarmee is het industrieterrein voor 52 procent gevuld. Een derde partij heeft volgens Den Brok zeer concrete interesse.

Crisis

Een absoluut hoogtepunt is het aantal van 40.310 banen beslist niet. Daarvoor moeten we tien jaar terug. In 2007 waren er namelijk nog meer dan 44.500 werkplekken binnen de Osse gemeentegrenzen. Twee jaar later begint een periode van krimp, met als dieptepunt 39.090 banen in 2014. Die daling heeft deels te maken met de crisis, maar vooral met ontslagen bij Organon en het vertrek van het ziekenhuis. Die twee gebeurtenissen kostten Oss een slordige 2.500 banen.