Mooiste gebouw van Oss kan zomaar een sportcomplex zijn

De Ontwerperskring Oss houdt de verkiezing 'mooiste gebouw van Oss' elke zes jaar. In 2012 was het verbouwde gemeentehuis van Oss de favoriet van de vakjury, terwijl het publiek massaal stemde op het fraai gerenoveerde winkelpand van Ter Horst van Geel. Dit jaar kan er gestemd worden op 26 genomineerde gebouwen, waarvan de Amstelhoef er een is.

Toch maar even gebeld met architect Sietse Visser, de ontwerper van de Amstelhoef. ,,Een station? Tsja, dat kun je er ook in zien. Het gebouw is eigenlijk vooral ontworpen op duurzaamheid en openheid voor een betaalbare prijs. Zo was de toren met de klok in eerste instantie getekend als energietoren, voor allerlei installaties en een groot vat voor de opslag van regenwater. Later is dat omwille van de kosten afgeschaald." De klok staat centraal vanwege de essentiële tijdsfactor in de sport, het vele glas geeft de bezoekers een ruim zicht op de sportvelden. Half onder de grond bevinden zich de kleedkamers en facilitaire ruimtes, waar daglicht van minder belang is.