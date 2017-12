Moord op Pool laat amper sporen na in Osse blotekontenbuurt

OSS - Marek Skonieczny bloedde eind april dood op de stoep voor de beruchte witte huisjes aan de Molenweg in Oss. Straatbewoners halen hun schouders op over de moord. ,,Hier gebeurt altijd wel wat."

Het is even zoeken naar het stukje stoep waar Marek Skonieczny in de laatste nacht van april doodbloedde. De Pool van 47 huurde een kamer aan de Molenweg in Oss en nam het daar op voor een vriendin die ruzie had met haar ex. Het kostte hem zijn leven. Met messteken in zijn bovenlichaam lag Skonieczny voor een gang tussen de witte huisjes, die allemaal op elkaar lijken.

,,Daar lag ie", weet Annie van Oss, en ze wijst naar het gangetje tussen de huisnummers 25 en 27. Op de stoep geen spoor van de steekpartij, die ook op mevrouw Van Oss (81) weinig tot geen indruk maakte. Zij woont al ruim een halve eeuw in de Molenweg en staat nergens meer van te kijken.

,,Ach, hier gebeurt altijd wel wat", zegt de Osse, die haar gordijnen dicht laat om er zo min mogelijk van mee te krijgen. ,,Een keer dachten jongens dat ze bij mijn huis drugs konden kopen. Ik heb zogenaamd maar net gedaan of ik niet wist wat drugs is."

Overgeslagen

De witte huisjes aan de Molenweg werden bij de renovatie van de Zeeheldenbuurt in 2003 uit kostenoverweging overslagen. Het opkopen van de witte huisjes was al ruim voor die tijd aan de gang. Waar incidenten in het verleden nog wel eens leidden tot protesten van oorspronkelijke bewoners van de straat, bleef het na de moord stil. ,,Het heeft toch geen nut", verzucht Mari Bloemers. Hij woont al veertig jaar in de Molenweg, in het eerste huis naast de rij witte panden.